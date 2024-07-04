اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية المشاركة قارياً وخليجياً



أبوظبي (الاتحاد)



عقد اتحاد كرة القدم، في مقره بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع الأندية التي تشارك في المسابقات الآسيوية والخليجية في موسم 2024 – 2025.

حضر الاجتماع محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وخلفان سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لنادي العين، وأحمد الشامسي، مدير الفريق الأول، وعبدالناصر علي الشامسي، المدير التنفيذي لنادي الوصل، وعيسى علي، مدير الفريق، وعثمان المرزوقي، مساعد مدير الفريق الأول لنادي النصر، ومهدي أحمد المنسق العام للنادي، وأحمد البحر المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وأحمد شاه، مدير الفريق الأول، وخالد الكعبي، إداري الفريق، والدكتور مشعل القواضي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس اللجنة الفنية، وأحمد مبارك الجنيبي، مدير الفريق الأول، ومحمود عز الدين، مدير العمليات والفعاليات في رابطة المحترفين.

وتم خلاله التطرق إلى مشاركة العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولتي كأس القارات وكأس العالم للأندية، باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، إلى جانب مشاركة الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك نادي شباب الأهلي في الملحق الآسيوي لذات المسابقة، كونه وصيف الدوري، كما سيظهر الشارقة في دوري أبطال آسيا (2)، باعتباره صاحب المركز الرابع في دوري الموسم الماضي، بالإضافة لمشاركة النصر في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية، كونه وصيفاً لبطل كأس رئيس الدولة.

من جهته، قال محمد عبدالله هزام الظاهري: «إن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان حريص على دعم الأندية الخمسة، التي تمثل الكرة الإماراتية في المسابقات الآسيوية والخليجية في الموسم الرياضي المقبل، لذا تم عقد اجتماع لبحث جميع الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمشاركة».

وأضاف: «تم تشكيل فريق عمل متكامل من الإدارات المختصة في اتحاد الكرة، مهمته تقديم المساعدة اللوجستية والإدارية للأندية، خاصة في ما يتعلق بنظام تسجيل اللاعبين في الفترتين الأولى والثانية، ولوائح المسابقات، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى».

وقال: «سعداء بوجود خمسة ممثلين للكرة الإماراتية في المسابقات القارية والخليجية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم المقبلة، وإسعاد الجماهير الإماراتية التي كانت عاملاً مؤثراً في كل ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة».