التحذير من «الطرف الثالث» في كأس أوروبا!



برلين (د ب أ)



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إن الطريقة المثلى لحضور مباريات كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا هي شراء التذاكر من خلال بوابة الاتحاد، محذراً الجماهير من التعامل مع طرف ثالث.

وأبلغ «اليويفا» أن نحو عشرة آلاف تذكرة تم إلغاؤها قبل البطولة، وأن العدد بات أكبر من ذلك الآن.

وأوضح أن «اليويفا» اتخذ إجراءً قانونياً تجاه من يبيعون التذاكر بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، لكن تذاكر مباراة ألمانيا وإسبانيا في شتوتجارت الجمعة، لا زالت معروضة للبيع وبأسعار مبالغ فيها.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة: «اليويفا» حذر الجماهير من بائعي التذاكر غير المصرح لهم ببيعها في السوق الثانية.

وتعد بوابة «اليويفا» هي المنصة الرئيسة والوحيدة للحصول على التذاكر، حيث إن الأسعار محددة بالفعل، لكن فرصة النجاح الضئيلة ستكون عبر التذاكر المرتجعة.

وفاق الطلب عدد التذاكر المتاحة، حيث تحدث «اليويفا» عن 50 مليون طلب، فيما يبلغ عدد التذاكر المتاح 4. 2 مليون تذكرة.

ويحاول «اليويفا» مقاومة السوق السوداء من خلال استخدام التذاكر الممغنطة فقط، والتي يتم شراؤها من خلال التطبيق الخاص به

ولا زال من الممكن نقل التذاكر إلى صديق أو عضو من العائلة، لكن بيعها لطرف ثالث، من خلال مكان خارجي يعد مخالفة للأحكام وللشروط.

وأوضح «اليويفا» أن ذلك مكنه من تحديد مخالفة الشروط والأحكام التي قد تؤدي إلى إلغاء التذاكر، وهذا ما لا يمكن فعله مع التذاكر الورقية.

ويتواجد هؤلاء الذين يبيعون التذاكر أمام الملاعب في منطقة رمادية، وأنهم ليسوا أفراد العائلة، ويعد الأمر المهم في ذلك هو عدم البيع على نطاق واسع، وليس بأسعار مبالغ فيها لتجنب أن يكون جزءاً من السوق السوداء.