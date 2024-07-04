السعودية تستكمل مشروع تخصيص الأندية



الرياض (أ ف ب)



أطلقت وزارة الرياضة السعودية المرحلة الثانية من مشروع الاستثمار والتخصيص لأندية كرة القدم، وذلك بعد مرحلة أولى شهدت استقطاب الأندية الأربعة الكبيرة نجوماً عالميين بمئات ملايين الدولارات العام الماضي.

وقالت الوازرة في بيان لها إن ستة أندية من مختلف الدرجات ستُعرض للخصخصة في أغسطس المقبل وثمانية في مرحلة لاحقة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، استحوذ في العام الماضي على أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

وتعاقدت الأندية الأربعة مع نجوم عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية لعام 2022، والبرازيلي نيمار.

وأنفقت أندية الدوري السعودي، في مقدمتها الأربعة المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة، 957 مليون دولار في سوق الانتقالات الصيف الماضي، في المركز الثاني للدوريات الأكثر إنفاقاً خلف الدوري الإنجليزي.

واختيرت أندية الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة والخلود للخصخصة في المرحلة الثانية في أغسطس المقبل، بناءً على جاهزيتهم التشغيلية والمالية وقدراتهم الإدارية ومنشآتهم الرياضية.