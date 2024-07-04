إعلان مكان السوبر السعودي



الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار مدينة أبها بمنطقة عسير، لاستضافة منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2024.

وتأتي استضافة البطولة التي تقام من 13 إلى 17 أغسطس المقبل، بالتزامن مع موسم صيف عسير 2024 الذي شهد إطلاق الهوية السياحية للمنطقة «عسير تهول».

وتستضيف أبها منافسات البطولة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مباريات البطولة، حيث تقام المباراة الأولى من الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، والتي تجمع الهلال «بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري المحترفين» مع الأهلي صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري.

وتقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي في اليوم التالي، وتجمع بين النصر، وصيف الدوري والكأس، مع التعاون، صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري، فيما تقام المباراة النهائية يوم 17 أغسطس المقبل.