الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات».. صدارة مزدوجة للمرة الثالثة في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات».. صدارة مزدوجة للمرة الثالثة في «طواف فرنسا»
4 يوليو 2024 20:36

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين


حافظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية، على «الصدارة المزدوجة» لفئتي الفرق والفردي، للمرحلة الثالثة على التوالي، بعد أداء قوي خلال المرحلة السادسة اليوم الخميس، من «النسخة 111» للطواف الذي يعد أعرق السباقات الكبرى لرياضة الدراجات الهوائية في العالم.
ويتربع «الإمارات للدراجات» على قمة الترتيب، بإجمالي زمن لدراجيه يبلغ 80:25:01 ساعة، كما حافظ تادي بوجاتشار، قائد الفريق، على صدارة الترتيب الفردي، وارتداء «القميص الأصفر»، بإجمالي زمن 26:47:19 ساعة.
ويتطلع دراجو فريق الإمارات للدراجات، إلى مواصلة التفوق، مع دخوله غمار المرحلة السابعة يوم الجمعة، والتي ستكون بنظام «سباق ضد الساعة» للفردي لمسافة 25.3 كلم فقط.
وشهدت المرحلة السادسة، فوز الهولندي ديلان خرونفيخن من فريق جايكو - العلا، بعدما قطع المسافة البالغة 163.5 كيلومتر، بزمن 3:31:55 ساعة، بعد منافسة شرسة حسم خلالها الفوز بالمرحلة، بعد اللجوء إلى صورة خط النهاية «الفوتو فينش».
على صعيد آخر، هنأ الدراج البلجيكي السابق إيدي ميركس، البريطاني مارك كافينديش، بعدما حطم رقمه في عدد مرات الفوز بمراحل في «طواف فرنسا»، وكتب عبر حسابه الشخصي في منصات التواصل الاجتماعي «تهانينا لمارك كافينديش، بمناسبة إنجازه التاريخي، ياله من شخص رائع يحطم رقمي».
ونجح البريطاني كافينديش «39 عاماً»، أمس الأول، في خطف الفوز رقم 35 في تاريخه بالسباق، ليتقدم بفارق سباق واحد عن ميركس.
ورغم ذلك حقق ميركس الفوز بلقب الطواف 5 مرات بالإضافة إلى 5 ألقاب في طواف إيطاليا، و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
اليوم 01:01
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
اليوم 01:01
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
اليوم 01:01
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
اليوم 01:01
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©