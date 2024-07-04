«الإمارات للدراجات».. صدارة مزدوجة للمرة الثالثة في «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



حافظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية، على «الصدارة المزدوجة» لفئتي الفرق والفردي، للمرحلة الثالثة على التوالي، بعد أداء قوي خلال المرحلة السادسة اليوم الخميس، من «النسخة 111» للطواف الذي يعد أعرق السباقات الكبرى لرياضة الدراجات الهوائية في العالم.

ويتربع «الإمارات للدراجات» على قمة الترتيب، بإجمالي زمن لدراجيه يبلغ 80:25:01 ساعة، كما حافظ تادي بوجاتشار، قائد الفريق، على صدارة الترتيب الفردي، وارتداء «القميص الأصفر»، بإجمالي زمن 26:47:19 ساعة.

ويتطلع دراجو فريق الإمارات للدراجات، إلى مواصلة التفوق، مع دخوله غمار المرحلة السابعة يوم الجمعة، والتي ستكون بنظام «سباق ضد الساعة» للفردي لمسافة 25.3 كلم فقط.

وشهدت المرحلة السادسة، فوز الهولندي ديلان خرونفيخن من فريق جايكو - العلا، بعدما قطع المسافة البالغة 163.5 كيلومتر، بزمن 3:31:55 ساعة، بعد منافسة شرسة حسم خلالها الفوز بالمرحلة، بعد اللجوء إلى صورة خط النهاية «الفوتو فينش».

على صعيد آخر، هنأ الدراج البلجيكي السابق إيدي ميركس، البريطاني مارك كافينديش، بعدما حطم رقمه في عدد مرات الفوز بمراحل في «طواف فرنسا»، وكتب عبر حسابه الشخصي في منصات التواصل الاجتماعي «تهانينا لمارك كافينديش، بمناسبة إنجازه التاريخي، ياله من شخص رائع يحطم رقمي».

ونجح البريطاني كافينديش «39 عاماً»، أمس الأول، في خطف الفوز رقم 35 في تاريخه بالسباق، ليتقدم بفارق سباق واحد عن ميركس.

ورغم ذلك حقق ميركس الفوز بلقب الطواف 5 مرات بالإضافة إلى 5 ألقاب في طواف إيطاليا، و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم.