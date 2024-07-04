بليند يحذّر هولندا من مواجهة «خارج الديار» أمام تركيا!



فولفسبورج (أ ف ب)



حذّر مدافع منتخب هولندا دالي بليند زملاءه بضرورة ان يكونوا جاهزين لمواجهة منتخب تركي يحظى بدعم جماهيري كبير، خلال الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم السبت.

ويقطن ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا، وقد حضرت أعداد كبيرة من الجماهير التركية في المباريات السابقة من المسابقة القارية وسط أجواء صاخبة.

وتبحث هولندا، حاملة اللقب عام 1988، من خلال مواجهة تركيا عن حجز مكان لها في نصف النهائي لمواجهة الفائز بين إنجلترا وسويسرا.

وقال بليند، قلب دفاع جيرونا الإسباني، للصحفيين «أعتقد أنها ستكون مباراة خارج أرضنا، الأتراك سيتواجدون هناك بأعداد كبيرة».

وأردف «إنهم متحفّزون، وستكون مباراة عاطفية، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، ويجب أن نكون مستعدين جيداً».

واحتفلت جماهير تركيا حتى ساعات المساء المتأخرة بعد الفوز على كل من جورجيا، تشيكيا وأخيراً النمسا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء.

وتابع بليند (34 عاماً): «من المحتمل أن يصدروا الكثير من الضجيج، ويجب ألا نتفاجأ بذلك».

وأردف «الحيلة هي وضع العاطفة الصحيحة في الملعب، لكن أيضاً استخدام التمركز الجيد من أجل إسكاتهم».

وقال بليند إنّ هولندا كانت محظوظة بالقرعة التي وضعتها في مواجهة رومانيا خلال الدور ثمن النهائي والآن ضد تركيا، مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى.

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس السابق «كنا محظوظين للغاية بعد دور المجموعات، ليست هناك حاجة لإنكار ذلك».

غاب بليند عن مباريات الدور الأول مع منتخب بلاده، قبل أن يشارك لمدة قصيرة بديلاً خلال مواجهة رومانيا في مستهل الأدوار الإقصائية، ليخوض مباراته الدولية الـ 108.