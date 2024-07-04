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الرياضة

أرسنال يضم رايا بعقد طويل الأمد

أرسنال يضم رايا بعقد طويل الأمد
4 يوليو 2024 21:44

 
لندن (رويترز)

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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه أكمل التعاقد بشكل دائم مع الحارس الإسباني ديفيد رايا من برنتفورد بعقد طويل الأمد.
وشارك رايا، الذي حل محل الحارس الدولي الإنجليزي آرون رامسديل كخيار أول في أرسنال، في 41 مباراة في جميع المسابقات، منذ انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم من برنتفورد.
وانتقل حارس إسبانيا (28 عاماً) إلى برنتفورد في 2019، بعد فترة مع بلاكبيرن روفرز.
ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنهم دفعوا نحو 27 مليون جنيه إسترليني (34.45 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات رايا.
وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، في بيان: «أظهر ديفيد الموسم الماضي مدى أهميته بالنسبة لنا، لذلك نحن سعداء بضمه نهائياً».
وأضاف «يتمتع بحضور كبير في غرفة الملابس، والسعادة لا تسعنا بمواصلة العمل معه، 
نعرف أنه سيعتمد على الأسس القوية التي وضعها الموسم الماضي وسيبني عليها لسنوات طويلة مقبلة وسيستمتع بمزيد من النجاح معنا، لدينا مجموعة موهوبة جداً من حراس المرمى وأحب أن أرى العلاقة الطيبة التي تربط الجميع في هذا المركز».

 

 

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