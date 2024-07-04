الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي
5 يوليو 2024 00:58

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي.
ونص المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2024، على تعيين خالد يوسف بن حضيبة رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، ويعهد له تسيير أعمال النادي وترشيح أعضائه، ورفعهم للاعتماد من صاحب السمو حاكم أم القيوين.
وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين، ثقته في قدرة مجلس إدارة النادي العربي، على تحقيق الأهداف المرجوة، وبذل الجهود المخلصة، سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة للنادي.
وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار، اتساقاً مع رؤية النادي، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم، والجميع شركاء أسياسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

حاكم أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
سعود المعلا
سعود بن راشد المعلا
النادي العربي
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©