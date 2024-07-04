«أبيض الشباب» يطارد لقب «غرب آسيا» أمام «الأخضر»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد منتخبنا الوطني للشباب، وشقيقه السعودية، التتويج باللقب الأول في «بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم»، حينما يلتقيان في الساعة العاشرة مساء اليوم، على «استاد مدينة الملك فهد الرياضية»، بمدينة الطائف، في نهائي «النسخة الثالثة» للبطولة التي تستضيفها السعودية.

ويطارد «أبيض الشباب» و«الأخضر»، اللقب الأول للبطولة التي شهدت إقامة نسختين، تُوج بهما العراق على التوالي، الأولى عام 2019 في فلسطين على حساب الإمارات في النهائي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، والثانية عام 2021 بمدينة بغداد، على حساب لبنان في النهائي 3-2.

وحجز منتخبنا الوطني مقعده في نهائي «النسخة الثالثة»، بتخطيه عقبة الأردن في الدور نصف النهائي 2-1، بعدما تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 6 نقاط، بالفوز على البحرين 3-1، وسوريا 3-0، قبل الخسارة في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة أمام فلسطين 0-1.

في المقابل، جاء تأهل المنتخب السعودي «المستضيف» إلى النهائي، بتغلبه على سوريا 2-0 في نصف النهائي، وتصدر «أخضر الشباب» المجموعة الأولى، في الدور الأول، برصيد 5 نقاط، بالتعادل أمام اليمن 2-2، والفوز على الكويت 3-0، قبل التعادل مع عُمان 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول.

وشارك 12 منتخباً في منافسات النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا، وُزعت على ثلاث مجموعات في الدور الأول الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية.

وستكون المباراة المنتظرة «الرسمية الأولى» لـ«أبيض الشباب» الحالي أمام «الأخضر»، بعدما التقيا في وديتين في 26 فبراير، و28 مارس 2023 بدبي، وتفوق منتخب الإمارات في المباراتين بنتيجة 1-0 في المواجهة الأولى، وبركلات الترجيح 9-8، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة الثانية، والتي أقيمت ضمن البطولة الودية الدولية لمنتخبات الشباب، والتي استضافها اتحاد كرة القدم.

ويعول «أبيض الشباب» في سعيه نحو التتويج باللقب الأول، على المستوى الجيد لخط هجومه الذي نجح في تسجيل 8 أهداف، في مبارياته الأربع، في الطريق إلى النهائي، من بينها 4 أهداف حملت «بصمة» المهاجم محمد جمعة المنصوري، وضعته في وصافة هدافي البطولة، التي يتصدرها الأردني إبراهيم صبرة برصيد 5 أهداف.

وسجل المنصوري أهدافه الأربعة في «غرب آسيا»، بواقع «ثنائية» في مباراة «الجولة الأولى» للدور الأول أمام البحرين 3-1، وهدفاً في مباراة «الجولة الثانية» أمام سوريا 3-0، قبل أن يسجل الهدف الثاني لـ «أبيض الشباب» في مباراة نصف النهائي أمام الأردن 2-1.

وتعد المشاركة في بطولة غرب آسيا، الاستحقاق الرسمي الأول لـ«أبيض الشباب»، تحت قيادة مدربه الوطني سليم عبدالرحمن، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية، في مختلف المشاركات الودية السابقة، قبل انطلاق مشواره في «غرب آسيا»، والتي تدخل ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى النهائيات التي تستضيفها الصين من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية، ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، وكوريا الجنوبية، وجزر شمال ماريانا.



سليم عبدالرحمن يطالب بالفوز

أثنى سليم عبدالرحمن، مدرب منتخب الشباب، على المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الأردن في نصف النهائي، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً أن الفوز من أهم الخطوات التي تحققت في مشوار «أبيض الشباب» في البطولة، التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته، وسط منتخبات قوية ومتطورة.

وطالب المدرب اللاعبين بالتركيز أكثر في مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات عالية، مشدداً على أهمية تلك المواجهة، وضرورة الفوز فيها لحصد لقب النسخة الثالثة للبطولة.

وأشاد سليم عبدالرحمن باهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمنتخب، ووجود أعضاء من المجلس مع البعثة في الطائف يتابعون «أبيض الشباب»، ويحفزون اللاعبين على حصد النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في المنتخب سيكونون رافداً جديداً للمنتخبين الأولمبي والأول.