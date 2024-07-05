ليساندرو مارتينيز يهدي الهدف الأول إلى «الأجداد»!

واشنطن (د ب أ)



أبدى ليساندرو مارتينيز، نجم الأرجنتين، سعادته البالغة بالصعود إلى نصف نهائي كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، وكذلك بالهدف الذي أحرزه في المباراة التي جرت بمدينة هيوستن.

وصعد الأرجنتين إلى «المربع الذهبي» في كوبا أميركا، عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري بدور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الأرجنتين، بفضل تألق الحارس إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى لركلتي ترجيح من الإكوادور، معوضاً ركلة الترجيح التي أهدرها زميله ليونيل ميسي، قائد الفريق، الذي سدد الكرة في العارضة.

وافتتح مارتينيز التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 36، لكن الإكوادور تعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وصرح مارتينيز عقب المباراة «أشعر بإحساس لا يصدق، لأنني سجلت هدفي الأول بهذا القميص».

وتقدم ليساندرو مارتينيز لمنتخب الأرجنتين بضربة رأس رائعة، بعدما تابع ركنية نفذها ميسي من الجانب الأيمن، قابلها أليكسيس ماك أليستر بتمريرة بمؤخرة رأسه في القائم الأول.

أضاف اللاعب الأرجنتيني «أخبرني والتر صامويل مساعد المدرب، بأنه حينما يتم لعب الركلة الركنية على القائم الأول، فإنه يتعين علي أن أذهب إلى القائم الثاني وهذا ما حدث». أوضح مارتينيز «لم نتمكن من اللعب بشكل جيد، لكن عندما يحدث ذلك، فلن يكون لدينا مشكلة، يمكننا أن نتأقلم مع الأوضاع».

وتحدث ليساندرو عن إيميليانو مارتينيز، حيث قال «ديبو (مارتينيز) يمنحنا ثقة إضافية دائماً».

وفي نهاية تصريحاته، قال ليساندرو مارتينيز «أريد أن أهدي الهدف لأجدادي.

وضرب منتخب الأرجنتين «حامل اللقب»، موعداً في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء فنزويلا وكندا، حيث يطمح أبطال العالم للتتويج بكأس كوبا أميركا للمرة الـ16، والانفراد بالرقم القياسي، ليكون أكثر المنتخبات حصولاً على البطولة، الذي يتقاسمه حالياً مع منتخب أوروجواي.