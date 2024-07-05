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الرياضة

دي بول: منتخب الأرجنتين وُلد لـ «المعاناة»!

دي بول: منتخب الأرجنتين وُلد لـ «المعاناة»!
5 يوليو 2024 08:34

واشنطن (د ب أ)

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دعا رودريجو دي بول، نجم الأرجنتين، إلى الفخر بما يحققه فريقه في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، مشيداً في الوقت نفسه بأداء زميله الحارس إيميليانو مارتينيز.
وصعد منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي في كوبا أميركا، عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري بدور الثمانية للمسابقة. 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الأرجنتين، بفضل تألق مارتينيز، الذي تصدى لركلتي ترجيح من المنتخب الإكوادوري، معوضاً ركلة الترجيح التي أهدرها زميله ليونيل ميسي، قائد الفريق، الذي سدد الكرة في العارضة. 
وقال دي بول عقب المباراة «كنا نعرف أن المباراة ستكون بهذا الشكل، كنا نود أن نلعب بشكل أفضل بالكرة، لكن هناك العديد من الأشياء التي لم تسمح لنا بذلك».
أضاف دي بول في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «ركض الفريق وسجل هدفاً ليتقدم في النتيجة، كان هناك عرض رائع من الجميع».
وشدد اللاعب الأرجنتيني «ينبغي علينا أن نكون فخورين بكل ما نحققه». 
أوضح دي بول «لقد أتيحت لنا بعض الفرص، وكانت المواجهة متكافئة، لقد تعادلوا معنا في اللحظات الأخيرة، كان الأمر مؤسفاً حقاً، لقد ولدنا لنعاني، لكن البلاد بأكملها كانت معناً».
وأشاد دي بول بمارتينيز، حيث تحدث عنه قائلاً «ما يفعله أمر جنوني، إنه يستحق ذلك، فهو يحب هذه الأجواء، إنه يمنحنا الكثير من الأمان وراحة البال». 
واختتم دي بول تصريحاته قائلاً «في هذه الحالات المهمة، ديبو (مارتينيز) موجود دائماً». وضرب منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) موعداً في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء فنزويلا وكندا، حيث يطمح أبطال العالم للتتويج بكأس كوبا أميركا للمرة الـ16، والانفراد بالرقم القياسي، ليكون أكثر المنتخبات حصولا على البطولة، الذي يتقاسمه حالياً مع أوروجواي.

كوبا أميركا
أميركا
الأرجنتين
الإكوادور
ليونيل ميسي
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