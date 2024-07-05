مدرب كندا حزين لوداع أميركا!



واشنطن (د ب أ)



كشف الأميركي جيسي مارش، مدرب كندا، عن خيبة أمله من الخروج المبكر لمنتخب بلاده من كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2021»، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وودع منتخب الولايات المتحدة البطولة مبكراً من مرحلة المجموعات، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت أوروجواي وبنما وبوليفيا.

ولم يظهر مارش، الذي من المقرر أن يقود كندا ضد فنزويلا في دور الثمانية من المسابقة، سعادته، في ظل إقصاء فريق المدرب جريج بيرهالتر.

وصرح مارش «أود أن أقول إنني أركز فقط على ما نقوم به هنا في كندا، ولكن من الواضح أنني أهتم بالمنتخب الأميركي أيضاً كما أفعل دائماً، إنني أشعر بالحزن مثلكم». أوضح مدرب المنتخب الكندي «أشعر بخيبة أمل بسبب الأداء وغياب الانضباط، هناك الكثير من الأشياء التي أعتقد أننا حاولنا تجسيدها حول اللعبة في الولايات المتحدة، وكنا نؤمن دائماً بهذه المجموعة من اللاعبين».

وأضاف مارش: «إنني لا أتواجد هناك كل يوم، لذلك فإنني لست على دراية بتفاصيل ما يحدث، ولكن هذا بالتأكيد ليس ما توقعناه في هذه البطولة».

وقاد مارش منتخب كندا، الذي يشارك للمرة الأولى في كوبا أميركا، للتأهل لدور الثمانية في البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، بعدما وُجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت الأرجنتين «بطلة العالم وحاملة اللقب» وبيرو وتشيلي. ويستعد منتخب كندا لمواجهة نظيره الفنزويلي، الذي تأهل لمرحلة خروج المغلوب، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت المكسيك وجامايكا والإكوادور، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالدور الأول، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الفريق.

وفي الوقت ذاته، تزايدت الدعوات في الولايات المتحدة التي تطالب بيرهالتر، إما بالاستقالة أو إقالته بعد الخروج المفاجئ من دور المجموعات في كوبا أميركا 2024.