بيريرا: البرازيل قادرة على قهر أوروجواي



واشنطن (د ب أ)



شدد أندرياس بيريرا، نجم منتخب البرازيل، على قدرة فريقه على اجتياز عقبة أوروجواي والتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

ويلتقي منتخب البرازيل مع نظيره الأوروجواياني في مواجهة من العيار الثقيل السبت، في دور الثمانية للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وصعد منتخب البرازيل للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تُوج بها 9 مرات، عقب حلوله ثانياً في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في المسابقة، خلف كولومبيا «المتصدر»، علما بأن المجموعة ضمت أيضاً كوستاريكا وباراجواي.

في المقابل، تأهل منتخب أوروجواي، الذي يتقاسم مع نظيره الأرجنتيني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكوبا أميركا برصيد 15 لقباً لكل منهما، لمرحلة خروج المغلوب، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، بفوزه على منتخبات الولايات المتحدة وبنما وبوليفيا.

وقال بيريرا «28 عاماً» في المؤتمر الصحفي، إن منتخب البرازيل «يسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف بيريرا، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني خلال تعادل البرازيل 1-1 مع كولومبيا في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات «تأهلنا لمرحلة خروج المغلوب، وسنصعد الآن للدور قبل النهائي، إنني متأكد من أن مجموعتنا في أتم التركيز والاستعداد للفوز بهذه المباراة».

أكد لاعب فولهام الإنجليزي في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم «إنها مباراة تاريخية، مهمة للغاية، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز على أوروجواي».

ودخل بيريرا تاريخ «راقصي السامبا» الشهر الماضي بعدما أصبح أول لاعب ولد خارج البرازيل يسجل هدفاً لمصلحة فريق المدرب المحلي دوريفال جونيور.

وسجل بيريرا هدفاً خلال فوز البرازيل 3-2 على المكسيك في يونيو الماضي، خلال مباراة ودية جرت بينهما استعداداً لكوبا أميركا 2024.

يشار إلى أن بيريرا ولد لأبوين برازيليين في بلجيكا، لكنه اختار اللعب للمنتخب البرازيلي. ويلعب الفائز من مباراة البرازيل وأوروجواي في المربع الذهبي لكوبا أميركا مع الفائز من لقاء كولومبيا وبنما.