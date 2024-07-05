منتخب البرازيل يتنازل عن تقاليده!



سلطان آل علي (دبي)



احتل منتخب البرازيل المركز الثاني بمجموعته في كوبا أميركا 2024، خلف كولومبيا الذي تعادل معه بهدف لمثله، في ختام الدور الأول، وضمت المجموعة كوستاريكا وباراجواي أيضاً، ولم يتمكن «السيلساو» من نيل الصدارة بسبب تعادله السلبي مع كوستاريكا في افتتاحية المجموعة.

ولا يعد وجود البرازيل في وصافة المجموعة حدثاً عادياً، حيث إنّه في آخر 16 مشاركة لمنتخب «السامبا» في مجموعات البطولات القارية الكبرى، تأهل متصدراً في 14 مناسبة! ويبقى الاستثناء في كوبا أميركا 2016، عندما فشل «السيلساو» بصورة كارثية في التأهل من المجموعة التي تصدرها بيرو بـ7 نقاط، ثم الإكوادور «5 نقاط»، والبرازيل «4 نقاط».

ويعيش البرازيليون أحد أسوأ فتراتهم على كافة الأصعدة، حيث ما زال المنتخب بدون مدرب ثابت، بعد السعي خلف التوقيع مع كارلو أنشيلوتي الذي جدد عقده مع ريال مدريد. كما يفتقد المنتخب للّاعبين القياديين، وذوي الثقل الفني الكبير.

ويصطدم البرازيليون بمواجهة أوروجواي في ربع النهائي التي تترجّح فيه كفة الفريق «السماوي»، نظراً للعروض المقدمة وقدرات المدرب بييلسا واللاعبين المتوهجين، علماً أن أوروواي حقق الانتصار على البرازيل في تصفيات كأس العالم الحالية بهدفين.

ويحتل «السيلساو» في التصفيات المركز السادس من أصل 10 منتخبات، حيث لم يحقق سوى 7 نقاط في 6 مباريات، منها الفوز على بيرو وبوليفيا أصحاب المركز الأخير وقبل الأخير.