كامافينجا.. «الفرصة الأخيرة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينل الفرنسي إدواردو كامافينجا «21 عاماً» لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حتى الآن شرف اللعب «أساسياً» مع «الديوك» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» المقامة حالياً في ألمانيا، وإنما شارك «بديلاً» في مباراتين من 4 مباريات لعبها منتخب بلاده، 3 منها في دور المجموعات، وواحدة في دورالـ16 أمام بلجيكا «1- صفر»، إلى أن وصل الفريق إلى ربع النهائي لمواجهة البرتغال.

غير أن فرصة كامافينجا مواتية للمشاركة أساسياً، عندما يلعب «الديوك» أمام «البحارة» مساء اليوم الجمعة، إذ أنه قد يستفيد من غياب مواطنه أدريان رابيو للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات، ويحصل على ثقة ديدييه ديشامب المدير الفني، ويدفع به في المباراة الحاسمة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن كامافينجا أحد 3 خيارات أمام ديشامب، وهناك يوسف فوفانا، وعثمان ديمبلي اللذاي لم يشاركا في مباراة دورالـ16.

ونقلت الصحيفة عن جي ستيفان المدرب المساعد لديشامب، قوله إن فرصة كامافينجا قائمة للعب أساسياً أمام البرتغال.

ولم يكتف بذلك، وإنما أشاد بإمكانيات اللاعب، وقال: كامافينجا الذي يلعب بقدمه اليسرى مثل رابيو، ويجيد التحرك في المساحات وبين الخطوط، ويشارك بإيجابية في اللعب، ونشيط جداً بالكرة، ويجيد الاحتفاظ بها، عندما يكون ذلك ضرورياً، وقادر على الذهاب من منطقة إلى أخرى داخل الملعب، وينجح عادة في استرداد الكرة من المنافسين، ويحمل فكراً هجومياً واعياً، إنه كامل الأوصاف.

وقالت الصحيفة: يبقى معرفة ما إذا كان كامافينجا سيستفيد من كونه يلعب بقدمه اليسرى مثل رابيو، أم أن ديشامب له رأي آخر، وربما تكون هذه «الفرصة الأخيرة» لمشاركة نجم ريال مدريد «أساسياً» في البطولة.

بدأ إدواردو كامافينجا، المولود في 10 نوفمبر 2002، بأنجولا، مسيرته الاحترافية في رين الفرنسي، وظل به حتى 2021، ثم انتقل مباشرة إلى ريال مدريد، وسرعان مع فرض نفسه لاعباً صاحب أدوار مهمة استعملها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في أكثر من مباراة، حيث كان يشركه في أحيان كثيرة في مركز الظهير الأيسر الذي يجيده، إلى جانب كونه لاعب وسط.

ولعب كامافينجا لمنتخب الشباب تحت 21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2020، وتحديداً 27أغسطس بسبب إصابة بول بوجبا بفيروس كورونا، ليصبح وقتها أصغر لاعب يتم استدعاؤه للمنتخب «17عاماً و9 أشهر و17 يوماً»، منذ عام 1932.