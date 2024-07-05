برشلونة يضغط على «السيتي» لتجديد إعارة كانسيلو



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يعرف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو حتى الآن أين يلعب في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته من مانشستر سيتي لبرشلونة، وعودته إلى ناديه الإنجليزي الذي يرغب في بيعه بصفة نهائية، وليس إعارته مجدداً.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، إن برشلونة مهتم باستمرار كانسيلو في صفوفه، من خلال إعارة جديدة، لأن الشراء النهائي لا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التي يعيشها «البارسا».

ويأمل اللاعب أيضاً في البقاء في برشلونة على سبيل الإعارة، غير أن المصادر نفسها أكدت أن «السيتي» لا يريد إعارة جديدة هذا الصيف، وإنما يأمل في بيع نهائي بمبلغ يتراوح بين 20 و30 مليون يورو، لأن كانسيلو يبلغ حالياً 30 عاماً، وتتضاءل فرص الحصول على مقابل جيد عند بيعه بعد الإعارة.

وكان الأهلي والاتفاق السعوديان عرضا على كانسيلو اللعب في الدوري السعودي، مع تقديم راتب ضخم له، ولكن يبدو أن اللاعب لا يرغب في خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان يفكر في الحصول على خدمات كانسيلو، ليعوض غياب المدافع الكندي تايون بوتشانون الذي تعرض للإصابة، خلال أحد تدريبات منتخب بلاده على هامش كأس كوبا أميركا، والتي بسببها أجرى جراحة في ساقه، وربما يغيب لأكثر من 6 أشهر.

غير أن الإنتر يأمل في تخفيض المبلغ الذي يطلبه «السيتي»، نظير الاستغناء عن خدمات كانسيلو، ويعرض 10ملايين يورو.

ومن جانبها، قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن خطة برشلونة تستهدف عدم التسرع، حتى يمكنه أن يكسب السباق، وهو في ذلك يعتمد على مساعدة كانسيلو له برفض أي عروض تأتيه من أندية أخرى، في محاولة للضغط على «السيتي» للموافقة على إعارته مجدداً، وصرف النظر عن بيعه.

وأضافت الصحيفة إن برشلونة على استعداد للانتظار حتى موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لزيادة الضغط على بطل الدوري الإنجليزي.

بدأ جواو كانسيلو،المولود في 27 مايو 1994، مسيرته الاحترافية في بنفيكا حتى 2015، ولكنه أعاره لفالنسيا موسم 2014-2015، ثم انتقل إليه بصفة نهائية حتى 2018، وتمت إعارته موسم 2017-2018 لإنترميلان الإيطالي، ثم انتقل إلى يوفنتوس موسم 2018-2019، واستقر به المقام أخيراً في مانشستر سيتي 2019، وأعاره لبايرن ميونيخ في 2023 ثم لبرشلونة، وانتهت إعارته هذا الصيف.

لعب كانسيلو لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19و20 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول عام 2016، ويشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية المقامة في ألمانيا.