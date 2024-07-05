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الرياضة

وفد «جورجتاون» يزور «دبي لأصحاب الهمم»

وفد «جورجتاون» يزور «دبي لأصحاب الهمم»
5 يوليو 2024 10:59

 
دبي (الاتحاد)

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زار وفد من طلاب جامعة جورجتاون الأميركية، نادي دبي لأصحاب الهمم، واطلع على الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي، والخدمات الذي يقدمها لأصحاب الهمم
وقدم طلاب الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بالجامعة، جهازاً طبياً متطوراً لخدمة أصحاب الهمم بالنادي، لتنشيط الدورة الدموية وضمور العضلات، جزءاً من مادة الأخلاق التي تطرحها الجامعة، ضمن برنامج الماجستير، في إطار المسؤولية المجتمعيّة مشروعاً مجتمعياً مستداماً، بحضور ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وممثلي «هيلث ون» الشركة الكورية المصنعة للجهاز.
وتعرف الوفد من العصيمي على مبادرات النادي المختلفة، وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء، باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم، بما يؤهلهم إلى بلوغ طموحاتهم، في الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية.
وأشاد العصيمي بالمبادرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، تعزيزاً للتعاون بين الطلاب والنادي، وفق أحدث الرؤى العلمية، بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما.
وقال: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع، من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الأهداف المنشودة.
وأشار العصيمي إلى أن «دبي لأصحاب الهمم»، يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات، وترك بصمات بارزة في كافة المجالات.
من جانبها، أكدت حميدة الخلصان عضو الوفد، أن «دبي لأصحاب الهمم»، يعتبر من الأندية النموذجية التي بلغت العالمية بإنجازاتها، مبينة أن إرادة «أصحاب الهمم» مفخرة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من الإمارات.
وقالت: «تتميز الإمارات ودبي بمكانتهما في ترسيخ مبادئ دمج «أصحاب الهمم» مع كافة أطياف المجتمع، وتأكيد دورهما المجتمعي الكبير».

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
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