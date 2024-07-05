إيسايلا يقود تدريبات خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



قاد الروماني دانييل إيسايلا تدريبات خورفكان، في الملعب الفرعي للنادي، استعداداً للموسم الجديد، بحضور الدكتور عمار علاي النقبي، رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء، واجتاز اللاعبون الفحوص الطبية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

ومن المنتظر أن يتعاقد النادي مع ثلاثة أجانب، بجانب البرازيلي لورينسي، والأوزبكي عزيز بك أمانوف، وسبق ضم ماتيوس أوليفيرا قادماً من الدوري البرتغالي، وتكثف اللجنة الفنية جهودها من أجل انتهاء صفقات اللاعبين من المواطنين والأجانب والمقيمين.

ويستمر خورفكان في المران، حتى موعد السفر إلى صربيا، لإقامة المعسكر، وخوض عدد من المباريات الودية مع فرق أوروبية مختلفة.