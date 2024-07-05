علياء عبد السلام تشارك في «الفورمولاـ 4» بالنرويج



أبوظبي (وام)



تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام ممثلة فريق «2050»، في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولاـ 4» التي تُقام من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

وتختتم علياء مرحلة التجارب في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، استعداداً للسفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو 25 يوليو الجاري، للمشاركة في البطولة.

وأثنت المتسابقة علياء عبد السلام، على جهود اتحاد الرياضات البحرية، في توفير البيئة المحفزة للاستعداد، وجميع المتطلبات الداعمة لوجودها في بطولة النرويج، لتكون أول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية، للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات، والمشاركة في منافسات «الفورمولا-4»

وأوضحت علياء «23 عاماً» أن الطموحات كبيرة للفتاة الإماراتية، بفضل الجهود الملموسة في تمكينها من القدرات التنافسية التي تسهم في تطوير مهاراتها، وتحفيزها لرفع عَلَم الإمارات في المحافل الخارجية.

وأضافت أن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في المجالات كافة، وقدرتها على تحقيق الإنجازات، وهي تحظى بالتشجيع، معربة عن أملها بأن تكون مشاركتها في سباقات زوارق «الفورمولا- 4» دافعاً للعديد من المتسابقات مستقبلاً.

وحول الأثر الإيجابي لتشجيع والدها عبد السلام فيروز، أحد نجوم التسعينيات في سباقات «الفورمولا-2»، قالت: «فخورة بالدعم المعنوي الكبير من والدي، وحرصه على متابعتي وتقديم النصائح المحفزة لي، خلال المرحلة الماضية، ما يعزز شغفي بالعمل على إظهار أفضل ما أملك، لتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات الخارجية».