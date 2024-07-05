بني ياس يدشن الإعداد بقيادة بيدرو



أبوظبي (الاتحاد)



دشن بني ياس تحضيراته للموسم المقبل، بخوض التدريب الأول، تمهيداً للسفر إلى معسكر خارجي في صربيا.

وأجرى اللاعبون الفحوص الطبية التي تسبق فترة الإعداد، ثم انطلقت التدريبات بقيادة البرتغالي جواو بيدرو، المدرب الجديد لـ «السماوي»، وذلك وسط معنويات مرتفعة وإيجابية.

وعقد بيدرو لقاءً مع اللاعبين، قبل التدريبات التي يسعى من خلالها المدرب إلى نقل أفكاره وطريقة لعبه، في محاولة لتقديم صورة أفضل للفريق خلال الموسم المقبل، والعودة إلى درب النتائج الإيجابية مجدداً.

ومن المقرر أن يسافر الفريق 11 يوليو الجاري إلى صربيا، حيث يقيم معسكره هناك حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يعود «السماوي» بعد ذلك لاستكمال التدريبات في أبوظبي.

