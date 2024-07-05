مارتينيز: الأرجنتين لن تعود الآن إلى الوطن!

لوس أنجلوس (د ب أ)



أكد حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أن الوقت لم يحن بعد للعودة إلى الوطن، وذلك بعد الأداء البطولي الذي قاد به بلاده للمربع الذهبي لكاس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين للتأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2021)، عقب فوزه على الإكوادور، وفاز منتخب الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور الثمانية للمسابقة، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حالياً بالولايات المتحدة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب (إن آر جاي) بمدينة هيوستن، انتهى بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.

وخلال الوقت الأصلي، بادر ليساندرو مارتينيز بالتسجيل للأرجنتين في الدقيقة 36، قبل أن يهدر إينير فالنسيا ركلة جزاء للإكوادور في الدقيقة 62، وفي حين تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز الأرجنتين، أحرز كيفن رودريجيز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح، التي شهدت إضاعة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة ترجيح، فيما تصدى الحارس إيميليانو مارتينيز لركلتي ترجيح، ليقود «راقصو التانجو» لبلوغ المربع الذهبي.

وقال مارتينيز بعد المباراة: «لم أكن مستعداً للعودة إلى الديار، هذا الفريق (الإكوادور) استحق التأهل، لقد صعبوا الأمور علينا تماماً، قدموا مباراة رائعة، مباراة قوية من الناحية الجسدية، كنا ندرك أنهم أحد أقوى المنافسين في كوبا أميركا».

من جانبه، اعترف المدرب ليونيل سكالوني بأنه لم يستمتع بالفوز.

وأشار سكالوني: «حارس مرمانا لديه مخالب، لقد بلغنا المربع الذهبي، وبالنظر إلى المستوى الرائع لكل المنتخبات الوطنية، أعتقد إنه إنجاز رائع».

وأوضح مدرب الإكوادور فيليكس سانشيز باس أن الأداء يظهر قدرة فريقه على المنافسة أمام أي خصم.

وأكد أن دور الثمانية «وضعنا في مواجهة أصعب خصم، وأعتقد أننا أدينا بشكل جيد».