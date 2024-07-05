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الرياضة

مفاوضات رسمية لضم برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي

مفاوضات رسمية لضم برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي
5 يوليو 2024 12:32

الرياض (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية أن هناك مفاوضات قوية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم نجمه البرتغالي الدولي برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مصدر مسؤول بنادي مانشستر يونايتد، في تصريحات خاصة لموقع صحيفة «الرياضية» السعودية: «بالفعل الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات قوية، من جانب صندوق الاستثمارات السعودي، لرحيل برونو فيرنانديز لدوري المحترفين السعودي صحيحة، ولكن أرفض الإفصاح عن النادي الذي يرغب في ضمه».
وأضاف: «هناك تخوف وقلق كبيران داخل النادي من رحيل فيرنانديز، والمسؤولون يعرفون جيداً أن العرض المقدم ضخم للغاية، ومن الصعب رفضه، ولكن في الوقت نفسه لديهم رغبة قوية ويأملون في استمراره مع الفريق، وعدم الرحيل كونه قائد الفريق». وتطرق المسؤول إلى موقف المدرب الهولندي إريك تين هاج من الرحيل المحتمل لنجم المنتخب البرتغال، موضحاً أن المدرب الهولندي قبل تجديد تعاقده حتى 2026 طلب استمرار فيرنانديز، لكنه عاد وأكد أنه لا توجد ضمانات بسبب العرض القوي المقدم للنادي واللاعب، والمسؤولون يعملون على استمراره وتحقيق رغبات المدرب.
وينتهي عقد برونو فيرنانديز في أولد ترافورد بحلول يونيو 2026، وتبلغ القيمة السوقية لفيرنانديز 70 مليون يورو بحسب شبكة «ترانسفير ماركت» المتخصصة في انتقالات اللاعبين.
وفي الموسم الماضي سجل برونو 15 هدفاً، كما قدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، خلال 48 مشاركة بقميص مانشستر يونايتد.
ويشارك برونو في وقت اليوم الجمعة مع منتخب البرتغال في المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.

السعودية
البرتغال
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
برونو فيرنانديز
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