نيس يتعاقد مع ندومبيلي



نيس (أ ف ب)



وقّع لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي عقداً مع نيس، بعد فسخ عقده مع توتنهام الإنجليزي، وفقاً لما أعلنه خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولعب ندومبيلي «27 عاماً» الذي خاض سبع مباريات دولية، ولم يُستدعَ إلى صفوف «الزرق» منذ 28 مارس 2021 أمام كازاختسان 2-0، ضمن تصفيات كأس العالم في قطر، مع جالطة سراي التركي بالإعارة من ناديه اللندني السابق.

وخاض لاعب الوسط 26 مباراة مع جالطة سراي في مختلف المسابقات، وحقق معه لقب الدوري، علماً أنه لم يبدأ سوى أربعٍ من 19 مباراة شارك فيها في البطولة.

وبدأ ندومبيلي مسيرته الاحترافية مع رديف أميان قبل أن يلعب للفريق الأوّل في دوري الدرجة الثانية، حيث اكتشفه فلوريان موريس، المدير الرياضي الجديد لنيس، ونقله إلى ليون في صيف 2017 ومنه إلى توتنهام بعد عامين بصفقةٍ قياسية بلغت 65 مليون يورو.

لعب 63 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال موسمين ونصف قبل أن يُعار إلى ليون (من يناير إلى يونيو 2022)، ثم نابولي الإيطالي، حيث فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023، وجالطة سراي أخيراً.

وفسخ اللاعب قبل بضعة أيام عقده الممتد حتّى 2025 مع توتنهام وتعاقد مع النادي الفرنسي حتّى يونيو 2026.

ومن المقرّر أن يحلّ ندومبيلي مكان مواطنه كيفريم تورام (23 عاماً) الذي يستعد للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بصفقة تُقدّر ب25 مليون يورو وتشمل المكافآت.