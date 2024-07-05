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الرياضة

لام يدعو ألمانيا إلى الجرأة أمام إسبانيا!

لام يدعو ألمانيا إلى الجرأة أمام إسبانيا!
5 يوليو 2024 14:11

 
شتوتجارت (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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يأمل فيليب لام، مدير كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، أن يظهر المنتخب الألماني جرأة، مؤكداً أن منتخب بلاده يملك المقومات اللازمة لهزيمة نظيره الإسباني خلال مواجهتهما معاً اليوم الجمعة، بدور الثمانية من البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا حالياً.
وقال لام لصحيفة «فرانكفورتر الجماين تسايتونج»: «أرى أن منتخب إسبانيا يتفوق على نظيره الألماني في الوقت الراهن، ولدينا المقومات التي تؤهلنا لهزيمتهم».
وأضاف: «أتمنى أن نستحوذ على مجريات اللعب، أن نلعب بشكل هجومي، وأن نستغل المهارات الفردية للاعبين، وحينها سيحترمنا منتخب إسبانيا، ولن نكون بحاجة للخوف من إسبانيا».
وأكد لام أن الفريقين يحملان قدراً كبيراً من الاحترام لبعضهما البعض.
وأوضح: «الألمان يرشحون الإسبان لأنهم قدموا أكثر أداء مقنع في البطولة حتى الآن، ويرشح الإسبان الألمان لأن لديهم أفضلية الأرض والجمهور».
وعبر لام عن أمله في أن يبلغ منتخب ألمانيا نهائي يورو 2024، قبل أن يؤكد «مديراً للبطولة، لا أكترث، وأدرك أن الأجواء ستكون مذهلة، بصرف النظر عمن سيصل إلى النهائي».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
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