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الرياضة

دعم مشاركة الفئات العمالية في الفعالية الرياضية بدبي

دعم مشاركة الفئات العمالية في الفعالية الرياضية بدبي
5 يوليو 2024 14:34

 
دبي (الاتحاد)

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أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومجلس دبي الرياضي، مذكرة تفاهم، بقصد دعم التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الأدوات والإمكانات المتوفرة وتوظيف قدرات وخبرات الكوادر البشريّة، والأجهزة الفنية والتقنيّة، والخبرات العملية التراكميّة لدى كل منهما، وما ينبثق عن ذلك من مخرجات تنعكس على جودة الخدمات.
وقّع المُذكرة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقعها عن الطرف الثاني سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج وفعاليات رياضية مشتركة، للفئات العمالية بصورةٍ مُستمرة، والعمل على توفير بيئة رياضية مُستدامة للعمال، إضافة إلى نشر ثقافة التطوع وترسيخ وتنويع مجالات التعاون في الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن مُبادرة «التطوع الرياضي»، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الطرفين بشأن الأحداث الرياضية على مستوى الإمارة، بهدف إشراك الفئة العُمالية فيها.
وتتمثل أوجه التعاون بين الطرفين على تطوير برامج وفعاليات رياضية بما يتناسب مع الفئة العمالية وتوفير المرافق الرياضية لتنفيذها والدعم اللازم لإنجاحها، وتنص أيضاً على توفير بيانات الأحداث والتنسيق بشأن إشراك الفئة العمالية فيها والاستشارات الفنية.
 

الإمارات
دبي
مجلس دبي الرياضي
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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