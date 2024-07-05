الإكوادور تقيل سانشيز



واشنطن (رويترز)



قال الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، إنه أقال فيلكس سانشيز مدرب المنتخب الأول، عقب هزيمته أمام الأرجنتين في دور الثمانية بكأس كوبا أميركا في الولايات المتحدة، وخروجه من البطولة القارية.

ووصلت الإكوادور لدور الثمانية في البطولة للمرة الثالثة، في آخر أربع نسخ، لكنها خرجت بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين حاملة اللقب، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وكان سانشيز (48 عاماً)، وهو إسباني ارتبط بعقد لمدة أربعة أعوام مع الإكوادور في مارس من العام الماضي، بعد أن قاد منتخب قطر للفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في 2019.

وقال الاتحاد الإكوادوري «نوجه الشكر إلى فيلكس وطاقمه الفني، على ما قاموا به من عمل واحترافية، ونتمنى له التوفيق في تجاربه المقبلة مستقبلاً».

وقال سانشيز بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، إنه رغم الهزيمة يتطلع لقيادة الفريق في تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل، حيث تحتل الإكوادور المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وقال إنه لا يريد الحديث عن مستقبله.

وقال سانشيز للصحفيين «نجحنا في تجاوز دور المجموعات والوصول لمراحل خروج المغلوب، هنأت اللاعبين رغم أننا لم نتمكن من الاستمرار، أعتقد أنهم يستحقون الإشادة، هذا رأيي لكني أعتقد أننا سنخوض النسخة المقبلة من البطولة بفريق أكثر خبرة، هؤلاء لاعبون صغار جداً، وربما كانت النتائج غير عادلة، لكني أدرك أن علينا الثقة بهذه المجموعة من اللاعبين».