نوير وجوندوجان يرفضان الاعتزال



شتوتجارت (د ب أ)



أكد الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، أنه لا يفكر في الاعتزال، لأن التفكير في هذه المسألة يضغط عليه، وقد يؤثر على مستواه.

وقال نوير لصحيفة «دي فيلت»الألمانية: «بصراحة لا أفكر في الاعتزال، إنه شيء قد يعيقني، ويضعني تحت ضغط إذا ذكرت نفسي باستمرار أن هذه قد تكون البطولة الأخيرة التي أشارك فيها».

وأضاف: «لن يكون الأمر جيداً بالنسبة لي من الناحية النفسية على الإطلاق، لهذا أتطلع إلى كل مباراة مثل المباراة أمام إسبانيا، والتي كانت حقاً مباراة كبيرة».

ويضع نوير «38 عاماً حارس بايرن ميونيخ، في اعتباره أنه سيأتي الوقت الذي يضطر فيه لإعلان اعتزاله، موضحاً «لكن ليس هنا وليس الآن».

كما استبعد إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا، ونجم وسط برشلونة الإسباني، إمكانية اعتزال اللعب الدولي بعد كأس أمم أوروبا، بصرف النظر عن محصلة بلاده في البطولة. وأوضح جوندوجان «32 عاماً » لم أفكر في هذا الأمر مطلقاً.