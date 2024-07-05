بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق من شباب الأهلي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، في نادي شباب الأهلي، بمشاركة كبيرة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وتمثل البطولة ثالث منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة، ضمن أجندة لموسم 2024 لاتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يمهد الطريق أمام مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالتشويق، فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 120 ألف درهم.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يواصل الاتحاد القيام بدوره المحوري في نشر وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة، من خلال الاستثمار في المواهب الشابة، وتوفير أفضل المنصات التي تسهم في صقل قدراتهم وموهبتهم ورسم ملامح مسيرتهم الاحترافية المستقبلية، ولعّل اتساع نطاق المشاركة في هذه النسخة من البطولة من قبل اللاعبين والأكاديميات، يعد مؤشراً قوياً على الشعبية المتزايدة التي تحظى بها هذه الرياضة».

وأضاف: «تمثل بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين خطوة مهمة في تطوير وتأهيل الرياضيين الشباب، وتتيح لهم اكتساب الخبرات عبر الاحتكاك مع لاعبين يتمتعون بإمكانات مختلفة، كما تخوّلهم الاستعداد وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي الشهر المقبل».

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من أبرز أندية وأكاديميات الدولة، ومن بينهم أكاديمية أدما، ونادي شباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتيم نوجويريا دبي، وأكاديمة The Force Sports، وDento Dojo، وKBW MMA School، وBLACKWOLF MMA & FITNESS CENTER.

وقالت عفراء المطوع «15عاماً»، لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتنافس في فئة الناشئات وزن تحت 57 كجم: «تمثل المشاركة في البطولة فرصة مثالية لي ولزميلاتي للتنافس واكتساب الخبرة اللازمة للتفوق في البطولات القادمة، وخاصة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، ومحظوظون بتواجد هذا الاتحاد الرائع الذي يوفر فرصاً للتطور في الرياضة، وتمثيل الدولة في المحافل المختلفة».

وتبدأ مرحلة الميزان للاعبين المشاركين في البطولة في شباب الأهلي في الساعة الثامنة والنصف صباح السبت، وتستمر إلى الساعة العاشرة صباحاً، على أن تبدأ النزالات في الساعة الحادية عشرة صباحاً.