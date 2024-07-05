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الرياضة

القبض على حارس أسرة شوماخر!

القبض على حارس أسرة شوماخر!
5 يوليو 2024 15:23

 
برلين (د ب أ)

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أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على الحارس السابق لأسرة أسطورة سباقات «الفورمولا-1» للسيارات مايكل شوماخر، على خلفية الاشتباه فيما يتعلق بمحاولة ابتزاز. 
وقال المدعي العام وولف تيلمان بوميرت، إنه تم إلقاء القبض على العقل المدبر المشتبه به «52 عاماً» في بلدة فولفراث بالقرب من فوبرتال في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، وتم الحصول على كمية كبيرة من الأدلة الإضافية.
وألقى المحققون، في نهاية يونيو الماضي القبض على اثنين مشتبه بهما بتهمة الابتزاز، «أب وأبنه يبلغان من العمر 53 عاماً و30 عاماً».
 وبحسب المدعى العام، فإن المشتبه بهما كان بحوزتهما مجموعة صور خاصة لعائلة شوماخر.
وقاد التحقيق في كيفية حصول الشخصين على الصور، التي توثق الحياة الخاصة للعائلة، ومن يحيطون بها بشكل مباشر، إلى حارس الأمن السابق «52 عاماً».
وسقط مايكل شوماخر، أثناء ممارسته التزلج في جبال الألب الفرنسية، قبل أكثر من 10 سنوات، وبالتحديد في 29 ديسمبر 2013، حيث أصيب بإصابات خطيرة في الدماغ. وكافح الأطباء لإنقاذ حياة مايكل شوماخر في أحد مستشفيات جرونوبل، وظل في غيبوبة صناعية لفترة طويلة، قبل أن يعود لمنزل العائلة في سويسرا، ولم يظهر علناً منذ الحادث، مع حماية عائلته لخصوصيته.

ألمانيا
الفورمولا-1
مايكل شوماخر
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