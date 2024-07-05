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الرياضة

يان فيرتونجن يعتزل اللعب دولياً

يان فيرتونجن يعتزل اللعب دولياً
5 يوليو 2024 15:34

 
بروكسل (أ ف ب)

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أعلن المدافع البلجيكي يان فيرتونجن، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أربعة أيام على خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.
ويحمل مدافع أندرلخت البالغ من العمر 37، الرقم القياسي في المشاركات الدولية (157) مع «الشياطين الحمر».
وكتب فيرتونغن الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في ثمن النهائي أمام فرنسا (0-1)، عبر حسابه على إنستجرام «من البداية إلى النهاية، شكراً على كل الذكريات، لقد عشت حلماً».
وجاء في الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم: «من ملاعب التدريب إلى الملاعب الكبيرة، لقد أظهرت لنا كيف يكون الأمر عندما تكون شيطاناً أحمر حقيقياً، سنفتقدك يا يان».
وكان مدافع أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي السابق عجَّل الاثنين الماضي بإقصاء بلجيكا من خلال تحويله تسديدة راندال كولو مواني إلى مرمى منتخب بلاده قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

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