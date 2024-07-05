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الرياضة

الأمير ويليام يحضر مباراة إنجلترا وسويسرا

الأمير ويليام يحضر مباراة إنجلترا وسويسرا
5 يوليو 2024 15:52

 
لندن (د ب أ)

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قرر ويليام أمير ويلز حضور مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري، السبت، في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا، حسبما أعلن قصر كنسينجتون.
ويهدف الأمير ويليام، الذي يترأس اتحاد كرة القدم في بلاده، إلى مؤازرة منتخب بلاده خلال المواجهة في دوسلدورف، بهدف حجز مقعد التأهل إلى «المربع الذهبي» للبطولة القارية.
وحضر الأمير ويليام بالفعل مباراة إنجلترا أمام الدنمارك في دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل في مدينة فرانكفورت.
وتردد أن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا يخطط لإجراء عدة تغييرات على قوام فريقه أمام سويسرا.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
سويسرا
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