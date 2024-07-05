14 رياضياً ورياضية يمثلون الإمارات في «أولمبياد باريس»

علي معالي (دبي)

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية، عن تفاصيل المشاركة في «النسخة 33»، من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، المقرر أقامتها من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، حيث يمثل الإمارات 14 رياضياً ورياضية في 5 ألعاب «الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى»، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي برئاسة فارس المطوع، الأمين العام اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة، في متحف الشندغة بدبي.

وأعلن الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية عن تدشين «البيت الإماراتي»، وللمرة الأولى، على هامش مشاركة الدولة في الألعاب الأولمبية، وقال: «إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن تدشين «البيت الإماراتي» في باريس، على هامش الحدث العالمي الكبير، ويضم بين جنباته إرثاً وطنياً أصيلاً، وموروثات تاريخية وثقافية نفخر بالانتماء إليها، حيث سيمنح «البيت الإماراتي» تجربة فريدة لجميع زواره، لاكتشاف المسيرة الملهمة لدولة الاتحاد، وتجربة كرم الضيافة الإماراتية، على أن يفتح «البيت الإماراتي» أبوابه يومياً خلال الفترة من 27 يوليو الجاري، إلى 11 أغسطس المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً مجاناً، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة، مع برنامج مخصص لزيارات الرياضيين الأولمبيين الإماراتيين، ويسعدني دعوة المجالس الرياضية بالدولة لحضور المنافسات الرياضية».

وتم الإعلان عن أسماء المشاركين، حيث يضم منتخب الفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كلاً من عبدالله حميد المهيري، وعبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي على أن يتم اختيار 4 منهم للمشاركة بصورة نهائية في الأيام المقبلة، من قبل الطاقم الفني للمنتخب.

ويمثل الجودو 5 لاعبين فضلاً عن لاعبة، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب بشيرات خرودي في منافسات السيدات «وزن الخفيف تحت 52 كجم».

في حين تخوض صفية الصايغ لاعبة منتخب الدراجات، سباق الطريق في الدورة الأولمبية بباريس، وهي أول رياضية إماراتية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية في الدراجات، كما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي في سباق 100 متر حرة، ومها عبدالله الشحي في سباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا في سباق 100 متر.

وقال فارس المطوع: «يحظى الفارس عمر المرزوقي بشرف حمل علم الدولة في حفل الافتتاح 26 يوليو، والذي يشهد مشاركة 10500 رياضي ورياضية، ويقام خارج الملعب للمرة الأولى بنهر السين على نحو 160 قارباً».

وأضاف: «أهنئ الاتحادات الرياضية المشاركة التي اجتهدت وثابرت، وسعت على مدار السنوات الأربع الماضية إلى الوصول لهذه اللحظة التاريخية التي ينتظرها الرياضيون من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم، وتأكيد جدارتهم واستحقاقهم للتواجد في هذا الحدث».

وقال: «ثقتي في الرياضيين المشاركين، الذين نعول عليهم الكثير، ونثق في قدراتهم ومستوياتهم، لتكرار الإنجاز الأولمبي 2004 و2016، والمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة وحضورها على صعيد المحافل الأولمبية، لاسيما وأن النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية تشهد العديد من العوامل المحفّزة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الدورات، مثل تساوي نسبة المشاركة بين الذكور والإناث، وغيرها من الجوانب التي تمنح ألعاب باريس الأولمبية طابعاً تاريخياً خاصاً لجميع المشاركين».

وتناولت الاتحادات المشاركة في باريس 2024 كيفية ترتيب أوراقها والمعسكرات الحالية وطموحاتهم في الحدث الأولمبي.



السباحة والجودو يبدأن المنافسات



تستهل السباحة والجودو مشاركة الإمارات بالدورة 28 يوليو الجاري، بالسباحة مها عبدالله الشحي في سباق 200 متر حرة، وبشيرات خرودي في وزن الخفيف تحت 52 كجم ضمن منافسات الجودو.

ويستكمل وفدنا المشاركة 30 يوليو بمشاركة السبّاح يوسف المطروشي في سباق 100 متر حرة، وطلال شفيلي «وزن 81 كجم» في الجودو، ويخوض أرام جريجوريان يوم 31 يوليو وزن تحت 90 كجم في الجودو.

ويبدأ منتخب الفروسية مشاركته، بمسابقة قفز الحواجز للفرق أول أغسطس، وتستمر على مدار يومين، وتقام بقصر فرساي، إلى جانب مشاركة ظافر آرام في اليوم نفسه، ضمن وزن تحت 100 كجم لمنافسات الجودو.

ويشهد 2 أغسطس، مشاركة عمر معروف في وزن فوق 100 كجم «الجودو»، وتخوص مريم الفارسي عداءة المنتخب منافسات سباق 100 م، فيما تتنافس صفية الصايغ في سباق الطريق ضمن الدراجات 4 أغسطس، ويختتم منتخب الفروسية مشاركتنا بالدورة الأولمبية، من خلال سباق الفردي لقفز الحواجز الذي يقام 5 و6 أغسطس.

الزي والشعار

شهد المؤتمر عرض الزي الرسمي للوفد المشارك، والشعار الترويجي المستخدم على الملابس الرسمية للبعثة.