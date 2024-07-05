الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

234 لاعباً في «اليوم العالمي» للريشة الطائرة

234 لاعباً في «اليوم العالمي» للريشة الطائرة
5 يوليو 2024 17:00

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
إسماعيل مطر يشارك في سحب قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»
ديلا مدرباً للوحدة


أعلن اتحاد الريشة الطائرة، مشاركة 234 لاعباً ولاعبة، من المواطنين والمقيمين، في فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة يوم السبت، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة.
تتضمن الفعاليات تنظيم بطولة محلية لفئات المجتمع المختلفة من المواطنين والمقيمين، ومنافسات أخرى مصاحبة تواكب أهمية اليوم العالمي للعبة، والذي يصادف 5 يوليو من كل عام.
وأثنت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، على جهود اللجنة الأولمبية الوطنية، في كافة البرامج التطويرية للعبة، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة للجميع، واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية، في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة.

الإمارات
الفجيرة
الريشة الطائرة
آخر الأخبار
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
الرياضة
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
اليوم 19:57
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
الرياضة
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
اليوم 19:51
بوتين وأوربان يعقدان مؤتمرا صحفيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط إنهاء الأزمة في أوكرانيا
اليوم 19:37
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
اليوم 19:21
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
الرياضة
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©