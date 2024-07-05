234 لاعباً في «اليوم العالمي» للريشة الطائرة



دبي (وام)



أعلن اتحاد الريشة الطائرة، مشاركة 234 لاعباً ولاعبة، من المواطنين والمقيمين، في فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة يوم السبت، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة.

تتضمن الفعاليات تنظيم بطولة محلية لفئات المجتمع المختلفة من المواطنين والمقيمين، ومنافسات أخرى مصاحبة تواكب أهمية اليوم العالمي للعبة، والذي يصادف 5 يوليو من كل عام.

وأثنت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، على جهود اللجنة الأولمبية الوطنية، في كافة البرامج التطويرية للعبة، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة للجميع، واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية، في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة.