الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسماعيل مطر يشارك في سحب قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»

إسماعيل مطر يشارك في سحب قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»
5 يوليو 2024 17:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
234 لاعباً في «اليوم العالمي» للريشة الطائرة
ديلا مدرباً للوحدة


تُسحب في الساعة الثانية عشرة ظهر السبت، قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، موسم 2024- 2025، والتي تنظمها رابطة المحترفين في «مركز أبوظبي للطاقة» في أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام.
ويستضيف «مركز أبوظبي للطاقة» الحفل المرتقب، بوصفه أحدث وجهات قرعة الموسم الجديد، على غرار المواسم الماضية، والتي أقيمت فيها مراسم القرعة في مختلف مرافق إمارات الدولة، من بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي، فندق ريكسوس بريميوم في دبي، استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بالشارقة، «سي وورلد» بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.
وأكملت رابطة المحترفين، الترتيبات الفنية لمراسم قرعة الموسم الجديد، والتي يطبق فيها نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، والمطبق منذ موسم 2021- 2022، تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030، الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة رؤية حكومة الإمارات الذكية، وتبني التطور والابتكار نهجاً في العمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.
ويشارك النجم الدولي السابق إسماعيل مطر، والإعلامي المتألق طارق الحمادي في تقديم حفل قرعة الموسم الجديد 2024- 2025.
وعقدت رابطة المحترفين في يونيو الماضي ورشة عمل، لمناقشة «روزنامة» الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية، وممثلي الأندية المحترفة، وشهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول «روزنامة» الموسم الرياضي الجديد، مع ممثلي الأندية المحترفة، من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.

أبوظبي
دوري أدنوك للمحترفين
إسماعيل مطر
الإمارات
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
الرياضة
سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
اليوم 19:57
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
الرياضة
«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات
اليوم 19:51
بوتين وأوربان يعقدان مؤتمرا صحفيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط إنهاء الأزمة في أوكرانيا
اليوم 19:37
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا
اليوم 19:21
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
الرياضة
ديباي.. «المؤلف الناجح»!
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©