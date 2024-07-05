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الرياضة

ديلا مدرباً للوحدة

ديلا مدرباً للوحدة
5 يوليو 2024 16:59

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعاقدت شركة الوحدة لكرة القدم، مع النرويجي روني ديلا «48 عاماً»، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول، اعتباراً من الموسم المقبل.
ورحب مجلس إدارة النادي بالمدرب الجديد، في «موطن الأبطال»، وأوضح مجلس في بيانه الرسي أن روني ديلا يملك سيرة ذاتية متميزة، متمنياً له وللفريق التوفيق والنجاح، خلال الاستحقاقات المهمة المقبلة.
ومن جانبه، أعرب المدرب الذي قاد كلوب بروج البلجيكي في الموسم الماضي، عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد، معرباً عن فخره وسعادته بالتوقيع مع الوحدة.

الإمارات
أبوظبي
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
النرويج
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