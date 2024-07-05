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الرياضة

باوليني إلى «الدور الرابع» في «ويمبلدون»

باوليني إلى «الدور الرابع» في «ويمبلدون»
5 يوليو 2024 18:34

 
لندن (أ ف ب)

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بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة سابعة عالمياً، الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو 7-6، 6-1.
وحسمت باوليني وصيفة رولان جاروس المباراة في ساعة و33 دقيقة، إذ واجهت صعوبة في المجموعة الأولى، بعدما خسرت إرسالها الأوّل وردّت الدين مباشرة لمنافستها المصنّفة 176.
واحتاجت الإيطالية إلى شوطٍ فاصلٍ لحسم المجموعة، قبل انتفاضها في الثانية كاسرةً إرسال أندرييسكو ثلاث مرات.
وكانت انطلاقة مباريات الدور الثالث تأجّلت لساعتين بسبب هطول الأمطار.
وينطبق هذا التأخير على الملاعب الفرعية فيما لا يشمل الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد تحت سقفٍ متحرّك.
ويلعب لدى الرجال كل من الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً، مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (52)، والإسباني كارلوس ألكاراز الثالث مع الأميركي فرانسيس تيافو (29)، كما الروسي دانييل مدفيديف الخامس أمام الألماني يان لينارد شتروف (41) في أبرز المباريات.
ولدى السيدات تلعب الأميركية كوكو جوف المصنّفة ثانية عالمياً مع البريطانية سوناي كارتال، كما الروسية داريا كاساتكينا (12) مع الإسبانية باولا بادوسا (93) والأميركية إيما نافارو (17) مع الروسية شنايدر (30).

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