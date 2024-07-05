«اليويفا» يعمم قاعدة التواصل بين قائد الفريق والحكم

لندن (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قاعدة اقتصار الحديث في المباريات بين الحكام وقادة الفرق، والمطبقة حالياً في بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، سيتم تطبيقها في كل بطولات (اليويفا) ابتداءً من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن (اليويفا) أشاد بنجاح القاعدة من خلال بيان له، والتي تنص على حصول أي لاعب آخر، غير قائد الفريق، على البطاقة الصفراء للاعتراض، وتعكس تلك القاعدة نهجاً آخر يحاول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) تطبيقه، من أجل تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام.

وسيتم تطبيق النظام الجديد على مسابقات الرجال والسيدات في موسم 2024 - 2025 وقال (اليويفا)، في بيانه: «نجاح تلك القاعدة وترحيب الرأي العام بها، باعتباره أمراً لا جدال فيه لصورة كرة القدم، وذلك يعزز ثقتنا في أننا نمضي قدماً في طريق اللعب النظيف والقيم التي تمثل كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، والتي يجب نقلها إلى مجتمعاتنا». وأضاف: «بدءاً من الموسم المقبل سيتم تطبيق ذلك على بطولات (اليويفا)، ويتم تمديد ذلك ليشمل كل بطولات الاتحاد الأوروبي».

وفي حال كان القائد هو حارس المرمى، سيكون على الفرق ترشيح لاعب واحد من الفريق للتواصل مع الحكم.