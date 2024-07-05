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الرياضة

نوريس الأسرع في «الحرة الأولى» لـ «جائزة بريطانيا»

نوريس الأسرع في «الحرة الأولى» لـ «جائزة بريطانيا»
5 يوليو 2024 19:06

 
سيلفرستون (رويترز)

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سجل لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع زمن، في التجارب الحرة الأولى، لجائزة بريطانيا الكبرى التي تقام على أرضه، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما حل ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع.
وفي أفضل محاولاته، قطع نوريس حلبة سيلفرستون في زمن قدره دقيقة واحدة و27.420 ثانية، باستخدام الإطارات اللينة، بفارق 0.134 ثانية عن لانس سترول سائق أستون مارتن الذي احتل المركز الثاني.
وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثالث، بفارق 0.211 ثانية عن الصدارة، بعدما تعرض لمشكلة ميكانيكية في وقت متأخر، بينما احتل فرستابن، الفائز بالبطولة ثلاث مرات، المركز الرابع بفارق 0.309 ثانية خلف نوريس، لكنه استخدم إطارات متوسطة.
ويتصدر فرستابن، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، الترتيب العام للسائقين بفارق 81 نقطة عن نوريس صاحب المركز الثاني، بعد 11 جولة من الموسم المؤلف من 24 سباقاً، بينما تزداد شراسة المنافسة بين السائقين على الحلبة.
واحتل جورج راسل سائق مرسيدس، والذي فاز بجائزة النمسا الكبرى مطلع الأسبوع، بعد تصادم فرستابن ونوريس، المركز الخامس في التجارب الحرة الأولى في بريطانيا، بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز السادس.
وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، والفائز بسباق بريطانيا ثماني مرات في رقم قياسي، في المركز السابع، متفوقاً على شارل لوكلير وكارلوس ساينز سائقي فيراري وإستيبان أوكون سائق ألبين المملوك لرينو والذي جاء عاشراً.
وتوقفت التجارب الحرة الأولى مبكرا عندما فقد يوكي تسونودا سائق (آر بي) السيطرة على سيارته لتنزلق على الحصى. 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بريطانيا
جائزة بريطانيا الكبرى
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