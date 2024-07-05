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الرياضة

زانيولو يعود من بوابة أتالانتا

زانيولو يعود من بوابة أتالانتا
5 يوليو 2024 19:10

 
إسطنبول (أ ف ب)

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انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو إلى أتالانتا، على سبيل الإعارة، من جالطة سراي بطل الدوري التركي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه الناديان.
وقال جالطة سراي، في بيان، إنه «تم التوصّل إلى اتفاق مع أتالانتا برجامو لإعارة زانيولو مع خيار الشراء لموسم 2024-2025».
وسيحصل النادي التركي على 6.4 ملايين يورو مقابل صفقة الإعارة، ويرتفع المبلغ إلى 15.5 في حال تفعيل خيار الشراء.
ورّحب أتالانتا بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً) بعودة زانيولو إلى إيطاليا.
خاض لاعب الوسط البالغ 25 عاماً، 19 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وسبق أن لعب في إيطاليا مع الإنتر وروما قبل انتقاله إلى جالطة سراي الذي أعاره إلى أستون فيلا الإنجليزي.
ولعب زانيولو 94 مباراةً مع روما مُسجّلاً 13 هدفاً ضمن الدوري من 2018 إلى 2023.
غاب عن كأس أوروبا 2024 بسبب إصابة في قدمه اليسرى.

إيطاليا
نيكولو زانيولو
أتلانتا
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