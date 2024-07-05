«الكاف» يحرم الزمالك من الجماهير 4 مباريات

القاهرة (د ب أ)



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، توقيع غرامة مالية علي نادي الزمالك المصري قدرها 200 ألف دولار، بالإضافة لحرمانه من حضور جماهيره لمدة أربع مباريات.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى إخطاراً من (الكاف) بتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف دولار، مع حرمان الفريق من حضور جماهيره أربع مباريات مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من حضور الجماهير بالنسبة لمباراتين من المباريات الأربع، بسبب الأحداث التي صاحبت نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» أمام نهضة بركان المغربي، والتنظيم السيئ الذي كان سببا في عقوبات «الكاف».

ومنح الاتحاد الأفريقي إدارة الزمالك مهلة ثلاثة أيام، من أجل الطعن على تلك العقوبات، شرط أن يكون مصحوباً بأدلة وبراهين تثبت عدم تورط المجلس في أحداث نهائي الكونفيدرالية.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية بعد فوزه على نهضة بركان 1 - صفر في إياب نهائي البطولة، بعدما كان الفريق المغربي فاز ذهاباً 2 -1.