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الرياضة

سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول

سلوت: كلوب ترك فراغاً كبيراً في ليفربول
5 يوليو 2024 19:57

 
ليفربول (د ب أ)

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قال الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيكون عليه ملء الفراغ الذي تركه سلفه الألماني يورجن كلوب، لكنه أكد أن الفوز بالمباريات هو أفضل طريقة للبدء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن سلوت سيكون في مهمة صعبة لخلافة المدرب الألماني والذي حقق لقب الدوري الأول لليفربول منذ 30 عاماً، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وفاز بواحد منهم.
وكان قرب كلوب من الجماهير عاملاً حاسماً خلال مسيرته، وقال سلوت إن هذا شيء سيعمل على تطويره، رغم أن النجاح على أرض الملعب سيكون العامل المساعد الأكبر. وقال سلوت في أول مؤتمر صحفي له مدرباً لليفربول: «هناك فراغ يجب ملؤه، لكنك ترى أن ذلك يعد إرثاً من خلال فريق لديه ثقافة الفوز».
وأضاف: «واحد من أسباب تواجدي هنا، وهناك العديد من الأسباب لذلك، لكنني أظن أنني لدي قائمة جيدة ومدرباً أنت ترغب في العمل مع ناد لديه لاعبين جيدين، وفرص للفوز بلقب ما».
وأوضح: «لقد أظهر الماضي أن هناك إمكانية للفوز ببعض الألقاب، أحب العمل مع اللاعبين وتطويرهم، لكنني أرغب في الفوز كذلك، وفي هذا النادي هناك فرصة للفوز». وتابع سلوت: «دائماً هناك فرصة للتعرف على المدينة، لكنني أعتقد أنك مدرباً سيكون عليك الفوز بمعظم المباريات التي تخوضها».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
أرني سلوت
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