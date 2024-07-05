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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتمسك بصدارة «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يتمسك بصدارة «طواف فرنسا»
5 يوليو 2024 20:51

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تمسك فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بـ «الصدارة المزدوجة» لفئتي الفرق والفردي في «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، في ختام «المرحلة السابعة» التي أقيمت بنظام «السباق ضد الساعة»، وحل فيها تادي بوجاتشار قائد الفريق في المركز الثاني.
ونجح بوجاتشار من تحقيق زمن 29:04 دقيقة، خلال المرحلة التي أقيمت بنظام الفردي، ليصبح إجمالي توقيته الزمني في «طواف فرنسا» 27:16:23 ساعة، في صدارة الترتيب العام، ويواصل الاحتفاظ بـ «القميص الأصفر»، فيما أصبح إجمالي التوقيت الزمني لفريق الإمارات للدراجات الهوائية 81:54:04 ساعة في صدارة الترتيب، وذلك للمرحلة الرابعة على التوالي التي تكون فيها «الصدارة مزدوجة» إماراتية.
وتقام يوم السبت المرحلة الثامنة التي تمتد لمسافة 183.4 كلم داخل الأراضي الفرنسية، وهي التي تعتبر من المراحل ذات الأراضي المسطحة.
وحقق البلجيكي ريمكو إيفانبول، أول فوز له في سباق فرنسا للدراجات، عندما اقتنص المرحلة السابعة من سباق هذا العام، وهي مرحلة ضد الساعة للفردي لمسافة 25.3 كيلومتر، بدءاً من نوي-سان-جورج.
وسجل إيفانبول، الذي ظهر للمرة الأولى في السباق، 28 دقيقة و52 ثانية، متفوقاً على بوجاتشار بفارق 12 ثانية، ليحتفظ السلوفيني بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.
واحتل السلوفيني الآخر بريموش روجليتش المركز الثالث، بفارق 34 ثانية عن الصدارة، ومتقدماً بفارق ثلاث ثوان عن «حامل اللقب» يوناس فينجارد الذي احتل المركز الرابع.
ويتقدم بوجاتشار على إيفانبول بفارق 33 ثانية، وعلى الدنمركي فينجارد بفارق 1.15 دقيقة. 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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