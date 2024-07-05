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الرياضة

علياء عبد السلام.. أول إماراتية تدخل تاريخ «الفورمولا 4»

علياء عبد السلام
6 يوليو 2024 01:09

أبوظبي (وام)

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تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام ممثلة فريق «2050»، في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولاـ 4» التي تُقام من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.
وتختتم علياء مرحلة التجارب في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، استعداداً للسفر إلى أوسلو 25 يوليو الجاري، للمشاركة في البطولة. وأثنت المتسابقة على جهود اتحاد الرياضات البحرية، في توفير البيئة المحفزة للاستعداد، وجميع المتطلبات الداعمة لوجودها في بطولة النرويج، لتكون أول فتاة إماراتية تشارك في مثل هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات، والمشاركة في منافسات «الفورمولا-4».
وحول الأثر الإيجابي لتشجيع والدها عبد السلام فيروز، أحد نجوم التسعينيات في سباقات «الفورمولا-2»، قالت: «فخورة بالدعم المعنوي الكبير من والدي، وحرصه على متابعتي وتقديم النصائح المحفزة لي، خلال المرحلة الماضية، ما يعزز شغفي بالعمل على إظهار أفضل ما أملك، لتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات الخارجية».

الفورمولا 4
الإمارات
زوارق الفورمولا
نادي أبوظبي للرياضات
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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