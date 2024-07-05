السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البايرن يبيع تذاكر مبارياته على أليانز أرينا

البايرن يبيع تذاكر مبارياته على أليانز أرينا
5 يوليو 2024 21:34

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
شتوتجارت يعلن رحيل جيراسي وأنتون
بايرن ميونيخ يقترب من ضم بالينيا


تمكن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من بيع كل التذاكر الخاصة بمباريات الموسم المقبل من الدوري الألماني (البوندسليجا)، بعد صدور جدول المباريات، وذلك رغم أن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.
وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، إن الاهتمام كان «أكبر من أي وقت مضى» حيث سيتولى فينسنت كومباني تدريب الفريق، بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي لقب في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2012.
وأضاف، في بيان: «دائماً ما يكون ملعب أليانز أرينا مسرحاً للأرقام القياسية، يرغب عدد أكبر من المشجعين من أي وقت مضى في حضور مباريات بايرن لمشاهدة كرة قدم جميلة وناجحة، ونريد أن نحقق ذلك في الموسم المقبل».
وأضاف: «الطلبات القياسية لتذاكر المباريات التي يستضيفها بايرن توضح مدى قدرة فريقنا ونادينا على تحريك مشاعر الجماهير والحماس الذي يثيره جو الملعب الفريد في أليانز أرينا. بالنسبة للاعبينا ولنا كلنا، هذا يعني تحفيزاً إضافياً».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
«هيرمس» يطارد كأس الوثبة في رومانيا
الرياضة
«هيرمس» يطارد كأس الوثبة في رومانيا
اليوم 12:00
السجن مدى الحياة لممرضة مدانة بقتل مواليد في بريطانيا
الأخبار العالمية
السجن مدى الحياة لممرضة مدانة بقتل مواليد في بريطانيا
اليوم 11:57
إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي
الرياضة
إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي
اليوم 11:22
4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
الأخبار العالمية
4 وفيات و26 إصابة بالحمى النزفية جنوبي العراق
اليوم 11:02
بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»
الأخبار العالمية
بايدن: «أنا مرشح وسأفوز مجدداً»
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©