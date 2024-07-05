البايرن يبيع تذاكر مبارياته على أليانز أرينا



ميونيخ (د ب أ)



تمكن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من بيع كل التذاكر الخاصة بمباريات الموسم المقبل من الدوري الألماني (البوندسليجا)، بعد صدور جدول المباريات، وذلك رغم أن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، إن الاهتمام كان «أكبر من أي وقت مضى» حيث سيتولى فينسنت كومباني تدريب الفريق، بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي لقب في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأضاف، في بيان: «دائماً ما يكون ملعب أليانز أرينا مسرحاً للأرقام القياسية، يرغب عدد أكبر من المشجعين من أي وقت مضى في حضور مباريات بايرن لمشاهدة كرة قدم جميلة وناجحة، ونريد أن نحقق ذلك في الموسم المقبل».

وأضاف: «الطلبات القياسية لتذاكر المباريات التي يستضيفها بايرن توضح مدى قدرة فريقنا ونادينا على تحريك مشاعر الجماهير والحماس الذي يثيره جو الملعب الفريد في أليانز أرينا. بالنسبة للاعبينا ولنا كلنا، هذا يعني تحفيزاً إضافياً».