ألكاراز ينجو من «الماراثون» في ويمبلدون!



لندن (أ ف ب)

قلب الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب والمصنف ثالثاً عالمياً تخلفه مرتين أمام الأميركي فرانسيس تيافو ليخرج فائزاً 5-7 و6-3 و4-6 و7-6 و6-2 في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و50 دقيقة في طريقه إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.

ويسعى ألكاراز إلى أن يصبح سادس لاعب في التاريخ يحرز لقبي رولان جاروس وويمبلدون توالياً وسيلتقي في الدور التالي الأميركي براندون ناكاشيما أو الفرنسي أوجو هومبير.

وقال ألكاراز (21 عاماً) بعد فوزه «من الصعب دائماً اللعب في مواجهة فرانسيس، إنه لاعب موهوب جداً، وصعب المراس، وقد أثبت مرة جديدة أنه يستحق أن يكون في القمة ويكافح من أجل إحراز الألقاب الكبيرة».

وتابع «وجدت صعوبة كبيرة في احتواء لعبه وإيجاد الحلول لوضعه تحت الضغط».

وكشف «واجهت أوقاتاً صعبة في المجموعة الرابعة، في الجولة الفاصلة قلت في نفسي إنه يتعين علي أن أكون أكثر قتالية، لأني لو خسرت كنت أريد أن أقول إني حاولت كل شيء».

منذ بداية المباراة وضع تيافو ألكاراز تحت الضغط، لا سيما عندما كان الأخير يرسل ونجح في الحصول على ست فرص لكسر الإرسال نجح في اثنتين منها.

بيد أن الإسباني قلص أخطاءه في المجموعة الثانية ورد التحية بالفوز بها بسهولة.

وتبادل اللاعبان الفوز بإرسالاتهما إلى أن نجح تيافو في كسر إرسال الكاراز في الشوط السابع، قبل أن يفوز بالمجموعة 6-4 ويتقدم 2-1 في النتيجة.

وظل التعادل سيد الموقف في الرابع حتى 6-6 علماً بأن ألكاراز تخلف في الشوط التاسع 0-30، لكن الأخير أنقذ الموقف، وعدم الخروج المبكر، ثم حسم الجولة الفاصلة بسهولة 7-2 معادلاً الأرقام.

ونجح ألكاراز في كسر إرسال تيافو مبكراً في المجموعة الثانية، ثم مرة جديدة في الشوط الخامس ليتقدم 4-1، من دون أن يتمكن الأميركي من العودة في المباراة.

وكان اللاعبان يخوضان أول مباراة بينهما منذ لقائهما الشهير في نصف النهائي في بطولة فلاشينج ميدوز عام 2022، عندما فاز ألكاراز بخمس مجموعات أيضاً في طريقه لإحراز باكورة ألقابه الكبيرة.

في المقابل، فاز تيافو بالمباراة الأخرى بينهما على الملاعب الترابية في برشلونة عام 2021 عندما شارك ألكاراز بعمر السابعة عشرة ببطاقة دعوة.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف عاشراً على الفرنسي جايل مونفيس بسهولة 6-3 و6-4 و6-3 في ساعة و47 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون عام 2014 الروسي دانييل مدفيديف أو الألماني يان لينارد شتروف.

وفي فئة السيدات، بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة سابعة عالمياً، الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو 7-6، 6-1.

وحسمت باوليني وصيفة رولان جاروس المباراة في ساعة و33 دقيقة، إذ واجهت صعوبة في المجموعة الأولى، بعدما خسرت إرسالها الأوّل، وردّت الدين مباشرةً لمنافستها المصنّفة 176.

واحتاجت الإيطالية إلى شوطٍ فاصلٍ لحسم المجموعة، قبل انتفاضها في الثانية كاسرةً إرسال أندرييسكو ثلاث مرات.

وكانت انطلاقة مباريات الدور الثالث تأجّلت لساعتين بسبب هطول الأمطار.

وينطبق هذا التأخير على الملاعب الفرعية فيما لا يشمل الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد تحت سقفٍ متحرّك.

وتغلبت الإسبانية باولا بادوسا على الروسية داريا كاساتكينا 7-6 و4-6 و6-4.