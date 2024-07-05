إصابة ماركيز في «حادث تصادم»



ألمانيا (رويترز)



أصيب مارك ماركيز بطل العالم ثماني مرات، بكسر في إصبع السبابة اليسرى، وكدمة في القفص الصدري، بعد تعرضه لحادث في التجارب الحرة الثانية، قبل سباق جائزة ألمانيا الكبرى.

وقال فريقه جريسيني ريسينج «بعد إكمال بضع لفات فقط، ومحاولة لفة سريعة فقط، تعرض (مارك) لحادث تصادم بسرعة عالية عند المنعطف 11».

وأضاف فريق جريسيني أنه على الرغم من الإصابات، تم الإعلان عن جاهزية المتسابق الإسباني للمشاركة في سباق السبت، لكنه سيحتاج إلى خوض الجزء الأول من التجارب التأهيلية.

وقال ماركيز «كان الشعور بالدراجة جيداً، لكن من الواضح أن الحادث الذي وقع بعد الظهر كان له تأثيره الكبير على اليوم الأول هنا في زاكسنرنج».

وأضاف «لست قلقاً بشأن الكسر في إصبعي، لكن الكدمة في القفص الصدري هي بالتأكيد أكثر ما يضايقني، ومنعتني من مواصلة جولة التجارب (الحرة)، الآن حان وقت الراحة وصباح الغد سنرى طبيعة حالتي البدنية».