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الرياضة

يوفنتوس يعلن تعاقده مع «الحارس الأفضل»

يوفنتوس يعلن تعاقده مع «الحارس الأفضل»
5 يوليو 2024 22:56

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن حارس المرمى ميكيلي دي جريجوريو، انضم للفريق.
وينضم الحارس البالغ «26 عاماً» إلى يوفنتوس قادماً من مونزا، حيث ساعد الفريق في احتلال المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن دي جيرجوريو بدأ مسيرته مع إنتر ميلان، وبعد فترة إعارة مع مونزا في 2020، انضم للفريق بشكل دائم في 2022.
وحصل على لقب أفضل حارس في الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، بعدما قام بأكبر عدد من التصديات لفريق مونزا، حيث تصدى لـ127 تسديدة في 33 مباراة بالدوري.
وأصبح دي جيرجوريو أحدث صفقات يوفنتوس، تحت قيادة المدرب الجديد تياجو موتا، عقب التعاقد مع دوجلاس لويز من أستون فيلا في الأسبوع الماضي.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
تياجو موتا
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