قرعة «أدنوك للمحترفين» في «أبوظبي للطاقة» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تُسحب في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، موسم 2024- 2025، والتي تنظمها رابطة المحترفين في «مركز أبوظبي للطاقة» في أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

ويستضيف «مركز أبوظبي للطاقة» الحفل المرتقب، بوصفه أحدث وجهات قرعة الموسم الجديد، على غرار المواسم الماضية، والتي أقيمت فيها مراسم القرعة في مختلف مرافق إمارات الدولة، من بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي، فندق ريكسوس بريميوم في دبي، استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بالشارقة، «سي وورلد» بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وأكملت رابطة المحترفين، الترتيبات الفنية لمراسم قرعة الموسم الجديد، والتي يطبق فيها نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، والمطبق منذ موسم 2021- 2022، تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030، الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة رؤية حكومة الإمارات الذكية، وتبني التطور والابتكار نهجاً في العمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.

ويشارك النجم الدولي السابق إسماعيل مطر، والإعلامي المتألق طارق الحمادي في تقديم حفل قرعة الموسم الجديد 2024- 2025.

وعقدت رابطة المحترفين في يونيو الماضي ورشة عمل، لمناقشة «روزنامة» الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية، وممثلي الأندية المحترفة، وشهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول «روزنامة» الموسم الرياضي الجديد، مع ممثلي الأندية المحترفة، من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.