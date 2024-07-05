ميرينو: أنا «ميت» والأدرينالين يؤثر الآن!



شتوتجارت (أ ف ب)



خطف المهاجم البديل ميكل ميرينو الأضواء، بتسجيله هدف الفوز القاتل لمنتخب إسبانيا على حساب ألمانيا 2-1، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة القمة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم في شتوتجارت، وأشار بعد نهاية اللقاء إلى أنها «لحظة استثنائية».

وأنهى المنتخب الإسباني الذي يتشارك مع نظيره الألماني الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة (3 لكل منهما)، أحلام «دي مانشافت»، في وضع حد لمسلسل تعثره في المسابقات الدولية الكبرى في السنوات الأخيرة.

افتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل أن تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتز (89)، إلا أن كلمة الفصل كانت لميرينو (120).

وقال ميرينو «حسنًا، أنا مثل الميت حقاً، الأدرينالين يؤثر علي الآن، لقد كانت لحظة استثنائية».

وتابع «المباراة التي كنا ننتظرها جميعاً، بين اثنين من أفضل الفرق في العالم، يمكن أن تكون نهائي كأس العالم أو نهائي يورو، جميع الذين شاركوا من مقاعد البدلاء لديهم مستوى عالٍ للغاية، لقد أظهرنا أننا نعرف كيف نعاني، وأننا نملك فريقاً رائعاً».

من جهته، علّق البديل الآخر داني أولمو صاحب الهدف الأول لإسبانيا والتمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف الفوز «مرهق للغاية حقاً، إنه مصدر فخر، ما هذا الفريق الرائع الذي نملكه، وكيف قاتلنا حتى النهاية، إنه أمر مذهل، تغمرني سعادة كبيرة».

وأشار الحارس الإسباني أوناي سيمون الذي قدّم مباراة كبيرة «ما حققناه تاريخي، الفوز بهذه المباراة هو أشبه بنهائي اليورو، لقد احتفلنا، والآن علينا أن نتعافى لأننا سنخوض الدور نصف النهائي بعد أربعة أيام».

وأبدى نجم المنتخب الألماني توني كروس الذي سبق أن أعلن اعتزاله من كرة القدم بعد نهاية كأس أوروبا حزنه الشديد للخسارة.

وقال «وضعنا كل شيء، أن تخسر بعدما كنا قريبين جداً، هو أمر مؤلم، يمكننا جميعاً الشعور بالفخر، لما فعلناه. أنا سعيد لأنني ساعدت، أعتقد أننا منحنا الكرة الألمانية الأمل مجدداً وكنا أفضل مع تقدم الأمور، وأعتقد أن الفريق سينجح في المستقبل، لكنني اليوم حزين للغاية لأننا كنا نتمنى البقاء في البطولة لفترة أطول».