«أبيض الشباب» وصيفاً لبطولة «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



اكتفى منتخبنا الوطني للشباب بحصد وصافة «بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم»، بعد الخسارة أمام السعودية «المستضيف» 0-1، في مباراة نهائي النسخة الثالثة للبطولة التي جمعت المنتخبين على «استاد مدينة الملك فهد الرياضية» بمدينة الطائف.

وسجل «الأخضر» الهدف الوحيد في الدقيقة 43، من رأسية طلال حاجي، مستفيداً من ركلة حرة نفذها زياد الغامدي، في الوقت الذي لم تشفع فيه محاولات «أبيض الشباب» في تعديل النتيجة، وأبرزها الفرص المهدرة لمحمد المنصوري أمام المرمى في الدقيقة 55، والهدف الملغى لعيد الحمادي في الدقيقة 83 بداعي التسلل.

وهي المرة الثانية التي يحصد فيها «أبيض الشباب» وصافة بطولة غرب آسيا، بعد خسارته نهائي النسخة الأولى عام 2019 أمام العراق 2-4 بركلات الترجيح، في الوقت الذي تُوج فيه «الأخضر» بلقبه الأول في البطولة.

ومثلت المشاركة في غرب آسيا، الاستحقاق الرسمي الأول لـ«أبيض الشباب»، تحت قيادة مدربه الوطني سليم عبدالرحمن، بعدما خاض المنتخب 21 مباراة دولية، في مختلف المشاركات الودية السابقة، ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين من 6 إلى 23 فبراير 2025.

ويلعب «أبيض الشباب» التصفيات القارية، ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، وكوريا، وجزر شمال ماريانا.